Il Genoa entra nella storia degli eSports: vinto il primo scudetto italiano di Pes - IVG.it

Genova. Primi a vincere, anche negli eSports. Il Genoa di Rosario ed Emanuele Accurso, gli “Accurso Brothers”, è campione d’Italia di Pes, con la vittoria della prima storica eSerie A Tim.

Una cavalcata iniziata con la fase a gironi, vinta, e proseguita poi con i successi ai playoff e la definitiva consacrazione con le Final Eight, in cui Rosario “Npk_02” Accurso ha vinto in successione con Fiorentina, Torino e Bologna laureandosi campione.

In attesa dei risultati delle Final Eight di Fifa, in programma il 3 giugno e in cui il Genoa sarà presente con Gabry, aldobarone e Woski99, il Grifone ha battuto il primo colpo nella storia della competizione.