Il Galà televisivo del Festival Internazionale del Corto parla savonese con Elena Ballerini, Nicole Magolie e Gabriele Gentile - IVG.it

Loano/Savona. La loanese Elena Ballerini condurrà con Pino Insegno il Galà televisivo per la XIV edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera”, dal Teatro Golden di Roma con la proclamazione dei vincitori assoluti, su Rai2, martedì 29 giugno, alle 00.15. La consegna dei premi si alternerà a momenti di intrattenimento, con l’esibizione del cantautore Bungaro e di due altri savonesi: la performer Nicole Magolie e l’illusionista Gabriele Gentile.

L’evento promuove il lavoro di autori provenienti dall’Italia e dall’estero che, attraverso le immagini, rappresentano non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza stessa della diversità e della fragilità, delle persone e dei luoghi. A designare i vincitori assoluti delle varie sezioni sono state le Giurie specializzate, dove spiccano nomi quali Grazia Di Michele, Mimmo Calopresti, Rossella Izzo, Giulio Base e il maestro Vince Tempera. Il Festival è presieduto da Diego Righini e realizzato dall’Associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro”, su idea di Paola Tassone (direttrice artistica del Festival). Sul palco ci saranno ospiti prestigiosi del panorama istituzionale e televisivo del nostro Paese.

Elena Ballerini é presente sugli schermi televisivi della tv di Stato dal 2012 e dal 2013 è approdata a Rai2 dove nell’ultimo anno ha avuto molte occasioni per distinguersi ed emergere grazie a programmi come “quattro zampe in famiglia”, “Primo Set”, ” il concerto di Santo Stefano” e “il Concerto di Pasqua”. Precedentemente era stata per 4 anni inviata fissa della trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia”.

“Ho accolto subito con grande fervore la proposta di poter condurre questo magico evento accanto ad un professionista del calibro di Pino Insegno – commenta Ballerini – innanzitutto per il messaggio che il Festival da sempre propone ponendosi accanto alle diversità e raccontandole con grande garbo e trasporto emotivo. Inoltre è anche un’occasione per giovani artisti per emergere e diventare un giorno grandi Maestri del cinema. Sono grata alla produzione e alle Rete Rai2 con la quale ormai ho un rapporto di collaborazione cominciato nel 2013, ma che nell’ultimo anno si è intensificato moltissimo grazie a importanti conduzioni come quella del gran Galà dei Tulipani di Seta nera”.