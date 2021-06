Il cellese Sonosem apre con i Negrita il "Goa Boa Festival" di Genova e inizia un mini tour estivo - IVG.it

Celle Ligure. Finalista al “Premio Bindi” 2021, il cellese Sonosem, nome d’arte di Samuele Puppo, inizia un mini tour estivo e venerdì suonerà alla “Raindogs House” di Savona alle Officine Solimano.

Il live, con vecchie e nuove canzoni del suo repertorio, sarà la prima tappa della sua piccola tournée estiva. Il concerto, in duo con Lorenzo Venturino, alle 21.30.

Il 10 luglio, invece, a Santa Margherita, il musicista e cantautore ligure salirà sul prestigioso palco del “Premio Bindi” 2021 dedicato ai cantautori.

Sonosem aprirà poi, con band al completo, il concerto dei Negrita al “Goa Boa Festival” di Genova, il prossimo 16 luglio. E ci saranno anche altre date in centro Italia nel mese di luglio.

Il giovane cellese, cresciuto con la chitarra in mano e diplomato in Chitarra Jazz al Conservatorio Ghedini di Cuneo, dopo le prime esperienze con brani in inglese, diversi riconoscimenti e premi che gli hanno permesso di suonare in importanti festival come il Pistoia Blues di Pistoia, l’Arezzo Wave di Arezzo e l’Acoustic GuitarMeeting di Sarzana, nel 2017 si avvicina all’italiano e, insieme al batterista Nicola Arecco, dà vita ad nuovo progetto musicale sotto il nome SEM.

Dopo i primi due singoli: “Anche Se” e “Altro Pianeta” l’artista firma per La Valigetta, etichetta cremonese con la quale nel 2019 pubblica il terzo singolo “Nuotare” e il suo album di debutto “Se vai via tu” contenente i tre brani già pubblicati e altri sette inediti, completamente autoprodotto in collaborazione con Erik Thorsheim (produttore di Boy Pablo) e con sonorità che spaziano tra il pop indipendente anglo-americano, il soul, il folk ed il cantautorato italiano.

Nel 2019 il progetto raggiunge importanti palchi italiani come il Goa Boa Festival di Genova,il Tantarobba Festival di Cremona in apertura a Motta, il Sofar Sound di Torino e successivamente il Reset Festival.

A fine 2020 Sonosem pubblica una canzone scritta con il cantautore Leandro, intitolata “Dietro Niente”, per poi dedicarsi alla produzione di nuovi brani. Sempre nel 2020 fonda il trio Disinteresse Generale, progetto parallelo dedicato alla musica originale da film, in cui è chitarrista e compositore.Con l’arrivo del 2021 si dedica alla produzione di nuova musica.

Ad aprile, per Bunya Records, etichetta di Torino, è uscita “Troppo in Alto” canzone sempre autoprodotta ma con una direzione musicale più definita e personale che prova a racchiudere molti degli ascolti e delle influenze soul di Sonosem, anticipando un nuovo EP in uscita in autunno.