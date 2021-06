Il 27 giugno al via la prima edizione di "Liguria Fashionweek 2021" - IVG.it

Liguria. Avrà luogo domenica 27 giugno la prima edizione de la Liguria Fashionweek 2021. L’evento che si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Durazzo dimora seicentesca posta sulla collina di Santa Margherita Ligure è ideato dalla associazione culturale “Aurora Boreale”, la cui direzione artistica è composta da Margherita Ficara e Marco Quaini ed il Comune di Santa Margherita Ligure.

Manifestazione esclusiva, alla sua prima edizione regionale rappresenta un un osservatorio di ricerca privilegiato nel mondo della moda ed è in grado di raggiungere per le collezioni presentate un alto standard, di stile, bellezza e personalità.

Le prestigiose sfilate previste nel giardino della villa saranno un’ottima opportunità per la Regione Liguria per diventare un nuovo fulcro dinamico ed elegante del settore moda, dell’artigianato sartoriale e degli accessori. La prima edizione della Liguria Fashionweek darà inoltre un importante spazio alle eccellenze della moda italiana , ma anche agli stilisti emergenti che agli artigiani locali e nazionali.

Una giuria di esperti presieduta dalla giornalista di Alassio ( Sv) nota a livello nazionale nel campo della moda , Grazia Pitorri , coadiuvata da volti noti, influencer, addetti stampa assegnerà dei premi ” Fashion of the year” che consisteranno in un ” Premio al talento ” ed un ” Premio alla creatività ” destinati agli stilisti emergenti.

La Liguria sarà la protagonista assoluta di questa Fashionweek sia a levante che a ponente e vedrà la partecipazione di personaggi noti come Beatrice Bertolino , Miss Muretto 2012 , ultima Miss ligure del noto concorso di bellezza.

L’ingresso alla serata che inizierà alle ore 20,30 sarà esclusivamente ( anche per ragioni legate alle normative Covid) solo ad invito. Nella giornata di Lunedì 28 avrà invece luogo uno showroom aperto al pubblico ed agli operatori del settore.