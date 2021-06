Il 20 giugno i “cugini” francesi dicono addio (in anticipo) al coprifuoco: da domani in Francia via le mascherine all'aperto - IVG.it

Francia. Sono tantissimi i liguri e i savonesi che sono soliti varcare il confine nazionale per recarsi nella vicina Francia, in particolare in Costa Azzurra.

Per loro, e per i tanti italiani in cerca di un angolo di Francia “a pochi passi” da casa, è in arrivo una buona notizia. Il premier francese Jean Castex, al termine del Consiglio dei Ministri, ha annunciato che il coprifuoco in Francia terminerà in anticipo (il 20 giugno invece che a fine mese, per la precisione).

“Tenuto conto dei risultati – si legge in una nota del premier francese riportata dall’Ansa – è normale fare aggiustamenti alle nostre misure e ad alcuni elementi del calendario, pur mantenendo un alto livello di vigilanza nelle prossime settimane e nel caso di evoluzione contraria”.

Ma Oltralpe le novità non finiscono qui. A partire da domani, giovedì 17 giugno, cadrà anche l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto: “La situazione sta migliorando. E sta migliorando più rapidamente di quanto sperassimo”, ha aggiunto ancora Castex.

In Italia il coprifuoco è già stato abolito in 13 Regioni (Sardegna, Molise, Friuili Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Umbria, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, la provincia autonoma di Trento, Lazio e Lombardia). Sono circa 40 i milioni di italiani che hanno quindi già iniziato a “beneficiare” del nuovo provvedimento. Il divieto circolare nelle ore più buie, tuttavia, verrà presto abolito anche in tutte le altre regioni italiane. A partire dal 21 giugno, infatti, anche nelle regioni in zona gialla il coprifuoco (sino a mezzanotte) verrà definitivamente abolito.

Nel Bel Paese, infine, permane ancora in vigore l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Sulla questione si è espresso anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che in una recente dichiarazione ha richiesto l’eliminazione dell’obbligo a partire dal mese di agosto. Al momento tuttavia, anche a causa dei pareri che ancora oggi dividono scienziati ed esperti, permane ancora il divieto di circolare all’aperto senza i dispositivi di protezione individuale.