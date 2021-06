Grazie all'iniziativa "Pasqua nello Sport" donati fondi al reparto di pediatria del San Paolo di Savona - IVG.it

“Pasqua nello sport” era stata l’iniziativa promossa dalla sezione ginnastica della Polisportiva Quiliano per dimostrare come lo sport potesse svolgere un ruolo sociale importante anche in un periodo di assenza dello stesso causa pandemia. Un progetto al quale hanno preso parte molte realtà di varie discipline e i cui effetti positivi sono visibili anche a qualche mese di distanza.

Ieri mattina, infatti, il presidente della Polisportiva Quiliano Aureliano Pastorelli ha consegnato nelle mani del primario del reparto di pediatria di Savona, il dottor Gaiero, un assegno del valore di 2163 euro. La cifra è stata donata da trentaquattro società sportive del comprensorio savonese.