Tragico incidente in galleria, 43enne investita: traffico ferroviario sospeso tra Alassio e Imperia - IVG.it

Alassio. Treni in tilt in Riviera: il traffico ferroviario è sospeso tra Alassio e Imperia a causa di un grave incidente che si è verificato intorno alle 9.30 all’interno di una galleria ferroviaria a Diano Marina. Una donna di 43 anni è morta sul colpo a seguito dell’impatto con un treno Thello diretto a Genova.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la Polfer, i carabinieri, la polizia municipale e il personale sanitario del 118, ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Non è escluso che possa trattarsi di un gesto volontario della donna. In occasione è stato allertato anche l’elisoccorso. Trenitalia fa sapere che a causa dell’investimento il traffico ferroviario è sospeso tra Alassio e Imperia. E’ stato richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

In atto la riprogrammazione del servizio commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 745/746 Ventimiglia (11:03) – Milano Centrale (14:55)

• EC 139 Ventimiglia (7:57) – Milano Centrale (12:55)

• RV 3159/3160 Torino Porta Nuova (8:25) – Ventimiglia (12:47)

• RV 3364 Genova Brignole (9:35) – Ventimiglia (12:03)

• RV 3365 Ventimiglia (9:57) – Genova Brignole (12:25)

• R 12261 Ventimiglia (9:28) – Savona (11:25)

Treno parzialmente cancellato:

• RV 3155/3156 Torino Porta Nuova (6:25) – Ventimiglia (10:47): limitato a Andora (10:01)

• RV 3364 Genova Brignole (9:35) – Ventimiglia (12:03): cancellato da Alassio (11:07) a Imperia (11:28)

• RV 3365 Ventimiglia (9:57) – Genova Brignole (12:25): cancellato da Imperia (10:28) ad Andora (10:48)

• R 12261 Ventimiglia (9:28) – Savona (11:25): cancellato da Imperia (10:03) ad Andora (10:18).