Golf Club Garlenda, si è svolta con successo la Coppa Città di Albenga - IVG.it

Garlenda. Domenica 27 giugno si è svolta la Coppa Città di Albenga, torneo di golf organizzato dall’Asd Golf Club Garlenda.

“È stato un piacere poter partecipare alla premiazione per la Coppa Città di Albenga dell’Asd Golf Club Garlenda – afferma Mauro Vannucci, assessore comunale di Albenga -. Il Golf Club è una realtà importantissima per tutto il comprensorio e la collaborazione tra Albenga e i comuni dell’entroterra è fondamentale per creare quella sinergia in grado di portare benefici a 360 gradi per turismo, commercio e la promozione di tutto il nostro comprensorio. Ringrazio anche la storica azienda ingauna Peirano Bibite che ha fornito i premi per i vincitori del torneo”.

Di seguito i risultati.

Prima Categoria

1° lordo: Alberto Gazzolo (Garlenda) 35

1° netto: Lionel Auzou (Garlenda) 41

2° netto: Modesto Sagrada (Crema) 38

Seconda Categoria

1° netto: Filippo Salvi (Margherita) 39

2° netto: Giovanni Gerol Scofferi (Garlenda) 37

Terza Categoria

1° netto: Domenico Martinetto (Garlenda) 42

2° netto: Domenico Costa (Garlenda) 39

1ª lady: Francesca Fabbri (Garlenda) 38

1° seniores: Augusto Passadore (Garlenda) 38