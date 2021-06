Gloria Oliveri, da Mallare al torrente Mallero per conquistare la medaglia d'argento - IVG.it

Mallare. Immerso nel verde della splendida cornice di Lanzada, in Valmalenco, in provincia di Sondrio, sabato 19 e domenica 20 giugno si è disputato il campionato italiano individuale master e femminile di pesca alla trota in torrente con esche naturali.

Ad organizzarlo l’ASDP Mallero Valmalenco, in collaborazione con l’Unione Pesca Sportiva di Sondrio e la Federazione Italiana Pesca Sportiva, che ha scelto come campo di gara le acque del torrente Mallero.

“Dedicato a tutti coloro che fanno della pesca alla trota in torrente una passione ed uno sport e che si dimostrano veri amanti della natura salvaguardando fiumi, torrenti e laghi”, si legge nella pagina Facebook dell’associazione.

A distinguersi, tra tutte le partecipanti, la mallarese Gloria Oliveri. Classe 1998, Gloria, che risiede nella ridente frazione di Montefreddo, si è aggiudicata la medaglia d’argento per i risultati ottenuti nella sommatoria degli esiti delle singole prove della due giorni.

Salita sul secondo gradino del podio, confessa di essersi particolarmente commossa quando il momento di raccoglimento è stato accompagnato in sottofondo dall’inno di Mameli.

Supportata da diversi anni dai Garisti Club Biestro che le sono stati molto vicini in questa impresa con i loro indispensabili consigli e dimostrando in ogni momento quanto credessero in lei, Gloria ha ereditato la passione per la pesca dal padre Riccardo.

“Il mio pensiero è che nelle gare occorre impegno, perseveranza e soprattutto sportività. Bisogna mettersi in gioco spinti dall’amore per lo sport e non per vincere – sottolinea con convinzione la giovane -. La vittoria viene da sé dedicando tempo e amore a ciò che si fa”.

Orgogliosa per l’ottimo risultato conseguito, Gloria ringrazia gli organizzatori e tutti coloro che l’hanno sostenuta.

Il podio