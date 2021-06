Gli studenti del Falcone di Loano "firmano" il logo istituzionale della Fondazione Baracco - IVG.it

Loano. Nei giorni scorsi presso l’istituto Falcone di Loano si è tenuta la premiazione del concorso per la realizzazione del logo istituzionale della neonata Fondazione Baracco di Finale Ligure.

La Fondazione Baracco sostiene la co-progettazione in ambito sociale e culturale quale motore di innovazione e di sviluppo locale, finalizzata al benessere comune durevole. Per questo ad essere scelto come marchio per la fondazione è stato il progetto dell’alunna Militello, costituito da una parte iconica astratta, ma evocante riferimenti stilizzati al mondo naturale. L’alunna, recentemente trasferitasi a Padova e dunque in contatto telematico a distanza, si è detta ed è apparsa felice ed emozionata per la vittoria.

Commenta la dirigente scolastica Ivana Mandraccia: “Ringrazio la Fondazione per la collaborazione proposta e il professor Sergio Olivotti per aver guidato gli studenti a ben comprenderne e interpretarne lo spirito. I risultati del lavoro svolto sono pregevoli dal punto di vista grafico e certamente quest’impegno ha contribuito alla crescita dei nostri ragazzi in termini di cittadinanza attiva e consapevole.”

“Questa è una delle prime attività filantropiche realizzate dalla Fondazione, che ha voluto affidare ai giovani la realizzazione della propria immagine istituzionale – afferma il vice presidente architetto Eugenia Murialdo – I lavori che ci sono stati presentati erano tutti di alta qualità e la scelta non è stata semplice, perché ogni logo aveva una sua compiutezza e poteva rappresentare la Fondazione. Alla fine la scelta è caduta sul logo sviluppato da Manuela Militello, perché nella sua semplicità compositiva ha saputo racchiude le diverse anime della Fondazione: cultura, sviluppo e solidarietà.”

“L’alunna ha saputo mantenere il giusto equilibrio tra simbolicità e funzionalità del marchio – afferma il professor Sergio Olivotti – un marchio che deve essere necessariamente elastico e capace di adattarsi ai futuri possibili diversi campi d’azione della Fondazione fin qui non ancora immagin-abili”.

Con la donazione elargita all’istituto Falcone dalla Fondazione Famiglia Baracco, la scuola potrà dotarsi di un laboratorio di incisione e stampa, con un torchio xilo-calcografico e altri materiali utili all’esercizio di tecniche tradizionali di disegno e stampa.