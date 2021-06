Giustizia, Rixi (Lega): "Un centinaio di liguri a manifestazione a Roma" - IVG.it

Liguria. “Un centinaio di amministratori e militanti della Lega in Liguria presenti Roma alla prima grande manifestazione nazionale dopo mesi di chiusure”. Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, commissario Lega in Liguria.

“Tutte le province liguri hanno raccolto l’invito di Matteo Salvini che ha chiamato a raccolta il suo popolo nel nome del ritorno alla vita e dei referendum sulla Giustizia”.

“Lo slogan è ‘Prima l’Italia! Bella, libera, giusta’ con tanti ospiti, testimonianze e progetti dal mondo del lavoro, dell’impresa e del volontariato, nel segno della ripartenza”.