Fratellanza Zinolese in forze alla Coppa Liguria: cinque le medaglie - IVG.it

Cairo Montenotte. Sabato 12 e domenica 13 giugno gli azzurrini sono scesi in pista alla Coppa Liguria, Trofeo Formula U.G.A., a Cairo Montenotte.

“Complimenti a tutti voi per aver partecipato, per esservi messi in gioco. È stato un anno difficile, ma finalmente piano piano lo sport sta riprendendo vita. La vostra pazienza è stata ripagata” dicono i portavoce dell’Asd Fratellanza Zinolese.

Francesco (nella categoria Rosso Orsetti 2009) e Vittoria (F1D) si sono classificati primi.

Ania (F1D) e Federica (Rosso Orsetti 2008) si sono piazzate al secondo posto. Terza posizione per Elisa (Rosso Orsetti 2009).

Inoltre, Miriam quarta classificata (Bianco Orsetti 2008), Elena M. quarta classificata (Rosso Advanced), Valentina quinta classificata (Rosso Basic 2010), Gloria quinta classificata (F2D), Demetra sesta classificata (Verde Start 2013), Denise settima classificata (F1C), Giulia nona classificata (Verde Orsetti), Micaela nona classificata (Verde Start 2013), Matilda decima classificata (Verde Basic), Elena G. decima classificata (Bianco Basic), Vittoria F. undicesima classificata (Verde Basic), Sofia dodicesima classificata (Verde Start 2012), Anthea quindicesima classificata (Verde Basic).

“Bravissimi e un incitamento particolare va a chi era alla sua prima gara, non solo della stagione ma proprio alla sua prima gara in assoluto!” concludono.