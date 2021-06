Fratellanza Zinolese agli Italian Roller Games: esperienza nazionale per Rachele Del Bene e Matteo Genco - IVG.it

Savona. L’Asd Fratellanza Zinolese ha partecipato agli Italian Roller Games di pattinaggio artistico che si sono tenuti a Rimini da giovedì 10 a martedì 15 giugno.

Rachele Del Bene, al primo campionato italiano di solo dance dopo solo un anno dal suo inizio in questa disciplina, è partita in sordina per poi compiere una bella rimonta di nove posizioni.

Il giorno seguente, nello short, categoria Allievi A, Rachele si è classificata sesta e Matteo Genco settimo.

Chiusura con il programma lungo, sempre di categoria Allievi A. Rachele Del Bene ha conquistato un ottimo sesto posto su quarantotto partecipanti; Matteo Genco è giunto decimo.

“È stata un’esperienza costruttiva che sarà da stimolo per lavorare sempre di più. Ringraziamo tutti i nostri allenatori e dirigenti per il grande lavoro svolto e Paolo Colombo per il suo sempre preziosissimo supporto” dichiarano i dirigenti della Fratellanza Zinolese.