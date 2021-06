Forza Italia e Liguria Popolare si scindono, Muzio: "Gruppo in consiglio regionale pronto a cambiare nome" - IVG.it

Liguria. Si tratta di “una decisione inevitabile dopo quanto avvenuto a Savona, dove Liguria Popolare ha scelto di candidare a sindaco, in alternativa al candidato della coalizione di centrodestra (Angelo Schirru ndr), Francesco Versace” il cambiamento di nome del gruppo consigliare presieduto da Claudio Muzio.

“Con tale scelta Liguria Popolare si pone di fatto fuori dal perimetro dell’attuale maggioranza che governa la Regione, per la quale io, in nome e per conto di Forza Italia, ho chiesto ai cittadini i voti alle elezioni dello scorso settembre – afferma in una nota il consigliere regionale Claudio Muzio -. Questa mattina comunicherò formalmente alla presidenza del consiglio regionale la modifica del nome del gruppo consiliare da me presieduto, Forza Italia – Liguria Popolare, che da oggi avrà come nuova denominazione quella di gruppo Forza Italia”.

Per Muzio non sussistono più le condizioni per rappresentare in consiglio regionale anche Liguria Popolare: “A malincuore ne prendo atto e assumo le decisioni conseguenti. Esprimo amarezza nel vedere naufragare un progetto nel quale ho creduto molto e nei confronti del quale mi sono sempre comportato con la massima lealtà. Ma il rispetto del mandato ricevuto dagli elettori viene, per me, prima di ogni altra considerazione. Rimangono immutati i rapporti personali, ma le nostre strade politiche, da oggi, si dividono” conclude Muzio.