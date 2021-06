Football americano: Pirates sconfitti, ma a testa alta - IVG.it

Rivarolo Canavese. I Reapers vendicato la sconfitta dell’andata imponendosi sui Pirates per 35 a 28. Nel bellissimo impianto di Rivarolo Canavese i savonesi hanno dimostrato, ancora una volta, le loro potenzialità in chiave futura. Con ben otto under 20 in campo e con una difesa ampiamente rimaneggiata alla luce delle importanti assenze, i ragazzi di coach Giuso hanno dato del filo da torcere ai più esperti avversari.

Una partita che ha visto dominare le due squadre un tempo ciascuna. Nel primo tempo i Reapers chiudevano la frazione con un 28 a 3 che lasciava poche speranze ai liguri, quando anche il field goal da tre punti per i Pirates si stampava sulla traversa. Nel secondo tempo ecco la reazione dei pirati, mai domi, che a tre minuti dalla fine pareggiano 28 a 28 ma, anche stavolta, il punto addizionale esce di poco. A due minuti dal termine sono nuovamente i Reapers che segnano e vanno sul 35 a 28. Altra reazione dei Pirates che, con la difesa torinese in affanno e molto fallosa per contenere i veloci ricevitori liguri, arrivano in red zone, ma l ultimo lancio del quarterback Burato finisce incompleto.

Continua la crescita della linea verde ligure che, nonostante le numerose assenze, ha tenuto il campo egregiamente ed ha dimostrato di essere un team in miglioramento. Nonostante ciò, i Pirates sperano ancora in quanto una loro vittoria con ampio margine di punti contro Sarzana e la concomitante sconfitta dei Reapers nel derby contro i Giaguari spalancherebbero ai liguri l’accesso ai playoff. Sarà un’impresa molto difficile, ma non impossibile.

Mvp dei Pirates #1 Federico Burato, quarterback. Menzione speciale per #27 Fabrizio Longato, 17 anni, running back, che segna il suo primo touchdown con una splendida corsa di 25 yards dando la carica ai pirati per la rimonta. Le segnature: S. Raffaelli field goal, F. Longato 1, A. Moreno 1, F. Burato 2.

Appuntamento per l’ultima partita della regular season all’Home Field Pirates di Luceto, domenica 13 giugno alle ore 15,30, questa volta con la presenza del pubblico. Per chi volesse partecipare è necessaria la prenotazione mandando una mail a segreteria.pirates1984@gmail.com, inviando documento d’identità e recapito telefonico. Costo del biglietto 5 euro.