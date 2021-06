Football americano, Pirates in campo con la linea giovane guardando al futuro - IVG.it

Albisola Superiore. Si conclude con una sconfitta per 29 a 15 contro i Red Jackets Sarzana, che accedono quindi meritatamente ai playoff, il primo campionato a undici giocatori di Seconda Divisione nazionale dei Pirates 1984, ritornati nel football americano che conta, dopo oltre un decennio.

Il sodalizio ligure chiude all’ultimo posto del girone con una vittoria e cinque sconfitte, piazzandosi nella classifica generale al 14° posto su diciassette team partecipanti.

Un risultato che non lascia alcun rammarico nello staff pirata che ha affrontato questo campionato con un roster con un’età media di 24 anni e con un solo giocatore esperto di gioco a undici, Enrico Reglioni, mentre il resto del team era totalmente esordiente per questo campionato.

I pirati hanno tenuto testa a squadre più esperte e blasonate, tenendo sempre il campo e mettendo in mostra a tratti, un bel gioco offensivo ed una difesa molto difficile da superare, mostrando, tra le fila dei suoi giocatori, spiccate individualità giovanili che fanno ben sperare per il futuro.

La partita ha visto un dominio delle difese per lunghi tratti della gara ed il risultato si sbloccava a favore dei Red Jackets per due errori dei pirati, che favorivano le segnature dei levantini che si portavano subito sul 15 a 0, chiudendo di fatto la pratica playoff, visto che i Pirates, prima del match, avrebbero dovuto vincere con oltre 25 punti di scarto per accedervi.

Il prosieguo della partita vedeva la reazione di orgoglio dei neroblu che accorciavano con Michele Ruta che riceveva un pass di Federico Burato in end zone, ma i rossoargento allungavano nuovamente con altri 2 tds. Spazio per tutti i giocatori in side line, sia da parte pirata che da parte sarzanese ed i pirati chiudevano un ottimo drive con un bel touchdown di Francesco Maniezzi che riceveva in end zone un passaggio di Nicolò Arnaldi.

Mvp Offense è stato eletto Luca Parodi TE, Mvp Defense Enrico Reglioni LB.

Per i Pirates senior maschile inizia quindi un periodo dedicato al mantenimento della forma ed al miglioramento della parte atletica, mentre la squadra femminile sarà impegnata nel bowl di Coppa Italia in programma domenica 27 giugno dalle ore 10,30 a Massa.

Sempre aperte le iscrizioni per le squadre junior, sia flag e tackle, maschili e femminili, categorie Under 13, Under 15, Under 17, Under 19, Under 21. Per ogni informazione è possibile scrivere a segreteria.pirates1984@gmail.com oppure a piratessavona@fidaf.org.