Fionda di Legno, il 18 luglio la consegna ad Antonio Albanese - IVG.it

Albenga. Il 18 luglio il Premio Fionda di Legno sarà consegnato ad Antonio Albanese. Così, dopo essere rimasti bloccati per un anno dal Covid, i Fieui di caruggi rispolverano la loro arma preferita: la fionda albenganese riprende il tiro al bersaglio e riparte alla grande.

La consegna era prevista per il 14 marzo 2020 ma pochi giorni prima, precisamente il 9 marzo, l’intera Italia venne messa in quarantena con conseguenze allora imprevedibili. Ora, a quasi un anno e mezzo di distanza, i Fieui ripartono con il consueto entusiasmo e col desiderio di regalare ancora una volta un evento straordinario. L’edizione di quest’anno presenta alcune novità d’obbligo. La data è stata spostata dalla primavera all’estate e, soprattutto, il luogo della consegna non sarà più il Teatro Ambra.

“A malincuore – raccontano i Fieui – rinunciamo a quella che per noi era ormai la casa ideale del Premio Fionda, fiduciosi in un prossimo ritorno. Nello stesso tempo ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci messo a disposizione uno spazio all’aperto, capace di ospitare, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti, centinaia di spettatori”.

Infatti il Premio Fionda sarà consegnato da Antonio Ricci ad Antonio Albanese, la sera di domenica 18 luglio 2021 in piazza Enzo Tortora, inaugurata pochi anni fa, tra via Dalmazia e via Carloforte. Sul palco, allestito dal Comune per ospitare gli eventi estivi, Mario Mesiano, come di consueto, condurrà la serata che oltre al premiato, vedrà vari ospiti a sorpresa.

Il Premio Fionda, noto ormai a livello nazionale, ha superato le quindici edizioni e presenta un albo d’oro davvero straordinario: Antonio Ricci, Balbontin-Ceccon-Casalino, Fabrizio De André, Paolo Villaggio, Milena Gabanelli, Roberto Vecchioni, Don Gallo, Carlo Petrini, don Mazzi, Fiorella Mannoia, Javier Zanetti, Brunello Cucinelli, I Nomadi, Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, Enrico Brignano, don Ciotti.

“A breve – ricordano i Fieui di caruggi – appena il Comune metterà a dispozione la piantina con i posti apriremo le prenotazioni e come sempre il ricavato sarà totalmente devoluto, a scopo benefico, su indicazione del vincitore del Premio”. In un video messaggio inviato ai Fieui di caruggi e diffuso sui social Antonio Albanese si dichiara onorato della Fionda che gli è stata assegnata, un premio davvero insolito e particolare, e dà appuntamento a tutti per il 18 luglio ad Albenga.