Finale Ligure, annullata la processione di San Pietro del 29 giugno - IVG.it

Finale Ligure. Così come avvenuto lo scorso anno, nemmeno nel 2021 si terrà la tradizionale processione di San Pietro, in programma a Finale Ligure il 29 giugno.

“Tale decisione è maturata dopo una serie di incontri richiesti dal presidente della Compagnia unitamente ad una delegazione del consiglio, i capi cassa con tutte le istituzioni interessate – spiegano gli organizzatori – La prima con il parroco, don Giuseppe, con il quale abbiamo valutato le varie possibilità che permettessero di far uscire la statua. Nei giorni a seguire abbiamo incontrato l’amministrazione comunale e nonostante tutte le ipotesi effettuate non sembrava ipotizzabile lo svolgimento della processione così come si è sempre fatta”.

“Proprio ieri, a conferma di quanto già anticipatoci verbalmente, l’amministrazione comunale, in analogia ai comportamenti che verranno assunti dai Comuni sopra citati, ha assunto una delibera con la quale sostanzialmente non vengono autorizzate (fino al 29 agosto) tutte quelle manifestazioni ‘che possano dare luogo ad assembramento, anche in via solo potenziale, di persone sulle aree pubbliche’”.

Per questi motivi “anche per quest’anno la statua verrà esposta, analogamente allo scorso anno, all’entrata della basilica di San Giovanni Battista il giorno 29 giugno, dando la possibilità ai fedeli di visitarla. Ci si augura che questa sia l’ultima rinuncia e si confida che con l’Immacolata Concezione a dicembre possano riprendere le tradizioni religiose della Marina di Finale”.