Fiere, spettacoli acrobatici, concerti d'autore, gastronomia tipica: alta qualità con gli eventi del sabato in provincia - IVG.it

“Nell’estate c’è una leggerezza che le altre stagioni non hanno, quella voglia di liberarsi, il potersi togliere zavorre, orpelli”. Citazione non fu mai più appropriata per introdurre la consueta ampia sintesi della “dolce vita” nella “West Coast” della Liguria! La cantautrice romana Paola Turci ci dà la giusta motivazione per partire “in quarta” con la “bella stagione”: tutti proviamo infatti il forte desiderio di scaricare prima possibile la “zavorra” virologica che ci appesantisce da ormai parecchi mesi. Nell’attesa di farlo del tutto gustiamoci nella sua pienezza l’alta qualità degli eventi di questo primo sabato d’estate del 2021.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato di qualità più famoso d’Italia dell’originale consorzio, e le loro “boutique a cielo aperto” proseguono la sua presenza in Liguria, per la precisione a Borgio Verezzi (domenica a San Bartolomeo al Mare). Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale è atteso infatti al Festival dello Shopping: l’originale consorzio proporrà articoli di pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti d’arte fiorentina e tanta qualità garantita al prezzo migliore.

Nei Borghi più Belli d’Italia si festeggerà l’arrivo dell’estate con la Notte Romantica e anche Laigueglia si tingerà di rosso per un’incantevole notte. Protagonista della manifestazione sarà lo spettacolo itinerante “Note d’amore”, che celebra l’amore per l’arte, la musica e il teatro: Madame Operà sarà la regina degli artisti di strada, imponente nei suoi 4 metri d’altezza, sontuosa nel suo costume barocco ampio 240 cm, luminosa nella sua marcia e commovente nella sua magistrale esecuzione musicale in movimento. Oltre a questa particolare attrazione, unica in Italia, ci attende la ruota panoramica, gioia per grandi e piccini, con una spettacolare vista mare. Inoltre bar e ristoranti aderenti proporranno cocktail e piatti a tema per rendere questa notte romantica ancora più unica.

A Savona si esibiranno i nove polistrumentisti e cantanti dell’ensemble Anonima Frottolisti, formazione umbra specializzata nel genere italiano della frottola, qui presentata con ricchezza di colori e timbri nel concerto “Musica disonesta”. Lo spettacolo si basa sull’assunto secondo cui il Quattrocento racconta la contaminazione tra due universi culturali: scritto e orale. I brani con musiche di artisti italiani del Quattrocento, quali Pesenti, Tromboncino e Fogliani, raccontano storie, sentimenti e personaggi apparentemente generici ma che in verità risultano uno spaccato del contesto culturale depositario di antiche conoscenze, in cui ciò che appare non è semplicemente quello che viene scritto ma la rappresentazione di un enorme contenitore di significati.

A Celle Ligure i teatri Sacco di Savona e Il Sipario Strappato di Arenzano metteranno in scena la loro coproduzione “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè” per l’adattamento e la regia di Lazzaro Calcagno. L’opera è una raccolta di poesie in forma di epitaffio che raccontano la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana. Fabrizio De André la lesse a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi, scelse nove poesie e con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

A Vado Ligure, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso Pace e Lavoro, si terrà la Sagra delle Lumache. Oltre ad esse il menù prevede tagliolini al ragù, tagliolini burro e salvia, salsiccia alla piastre, galletto alla piastra arrosto ai funghi, patatine e dolci. Si riparte anche con i posti a sedere ma è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 3209036249.