Festival Teatrale di Borgio Verezzi, il 25 giugno apre la biglietteria: ecco come comprare il ticker per uno dei 13 spettacolo - IVG.it

Borgio Verezzi. Venerdì apre la biglietteria ed è il segnale che il conto alla rovescia sta per finire: il 9 luglio avrà inizio il 55° Festival Teatrale di Borgio Verezzi, che proseguirà fino al 22 agosto.

Tredici gli spettacoli in cartellone, undici dei quali in prima nazionale, per 23 serate complessive in piazza Sant’Agostino. Dopo l’edizione del 2020, ridotta a causa della pandemia, si ritorna alle caratteristiche del periodo pre Covid.

La biglietteria (in viale Colombo 47 a Borgio) apre venerdì mattina e, solo per la prima giornata, osserverà il seguente orario: dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Dal 26 giugno sarà aperta da lunedì a sabato in questi orari: il mattino dalle 10.30 alle 13, pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 e poi, dal 9 luglio, anche la domenica con lo stesso orario.

Come di consueto, si potranno fare prenotazioni telefoniche allo 019.610167 e via email all’indirizzo biglietteria@comuneborgioverezzi.it : a queste richieste verrà data risposta sempre nell’orario di apertura della biglietteria.

I biglietti sono acquistabili anche nei giorni e nel luogo in cui si svolgono gli spettacoli dalle 20.30 alle 21.45.

Ecco i prezzi e modalità di pagamento: per il primo settore (file fino alla L compresa) intero a 30 euro, ridotto a 27 euro (over 65/under 25); per il secondo settore (file dalla M in poi) intero a 27 euro, ridotto a 25 euro (over 65/under 25); ridottissimo a 15 euro (ragazzi fino a 11 anni); muretti 25 euro senza distinzione di settore.

Il pagamento in biglietteria e al botteghino può avvenire in contanti, con pagobancomat oppure con assegno circolare (non con carta di credito e nemmeno con postepay/bancoposta). Per il pagamento a distanza, al momento è prevista questa modalità: via bonifico bancario all’Iban IT46K0875349320000120130678 intestato a Comune di Borgio Verezzi

(nella causale specificare il numero di prenotazione fornito dalla biglietteria e il cognome comunicato al momento della prenotazione).

L’abbonamento è valido per le serate del 10, 14, 17, 23 e 29 luglio 2, 6 e 10 agosto (8 spettacoli) e ha un costo pari a 200 euro. Gli abbonati della stagione precedente hanno diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione in corso, ma a causa delle nuove normative sul distanziamento sociale non potranno essere confermati i posti assegnati per la precedente stagione.