Festa della Marina Militare, Vaccarezza: "Donne e uomini al servizio della nazione" - IVG.it

Oggi è la Festa della Marina Militare, istutita inizialmente nel 1939, per essere confermata definitivamente a partire dal 1964.

La Marina Militare ha identificato il 10 Giugno per ricordare una delle più significative e coraggiose azioni compiute sul mare della 1ª Guerra Mondiale: l’impresa di Premuda, la più eclatante vittoria della nostra Marina.

Il successo fu opera dei MAS 15 e 21 agli ordini del capo sezione Luigi Rizzo, rispettivamente comandati da Armando Gori e Giuseppe Aonzo.

I militari, all’alba del 10 Giugno 1918, penetrarono di nascosto tra le unità di una formazione navale nemica diretta al canale d’Otranto, e riuscirono a silurare ed affondare la corazzata SMS Szent István.

La Marina Militare si distingue da sempre nella sua missione al servizio del Paese; stimata non solo in Italia ma anche all’estero per la sua professionalità e per l’impiego in operazioni al di fuori dei mari nazionali.

Donne e uomini che con determinazione, competenze e serietà, vivono a servizio della Nazione.

“Patria e Onore”, è il motto dell’Accademia Navale: ideali e passione che per il mare si coniugano nella migliore risorsa per la nostra penisola.

Angelo Vaccarezza