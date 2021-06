Ex Mondomarine, annuncio in Consiglio comunale: in arrivo la concessione per i cantieri navali - IVG.it

Savona. Dopo lo sciopero di otto ore dei dipendenti ex Mondomarine, preoccupati per il loro futuro e per la situazione di stallo sul cantiere navale, oggi pomeriggio l’annuncio in Consiglio comunale a Savona, nel quale è in corso la discussione su una mozione presentata dal consigliere Marco Ravera proprio sul destino del sito produttivo savonese.

Il documento ha chiesto all’amministrazione il punto su un’altra vertenza industriale pendente e che attende soluzioni.

Ebbene, l’attesa concessione ventennale sarà consegnata ufficialmente domani alla Palumbo Super Yacht (azienda che aveva rilevato Mondomarine), dopo il via libera dell’Autorità di sistema portuale: uno primo, ma fondamentale, step per la ripresa delle attività.

Mantenuta, quindi, la promessa che entro la fine del mese di giugno sarebbe stata completata la procedura sull’assegnazione della concessione ventennale, con la la Palumbo Super Yacht che ha proceduto all’integrazione e al completamento della documentazione richiesta, ovvero il piano economico e finanziario, oltre che quello operativo sul fronte del rilancio della cantieristica navale a Savona.

Ora i sindacati di categoria attendono il confronto richiesto con la stessa Palumbo: sul tavolo il piano industriale e i livelli occupazionali, anche con riferimento al riassorbimento di una decina di lavoratori.