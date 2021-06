Estate e sicurezza, sindacati: "Nessun rinforzo per la polizia, territorio savonese dimenticato" - IVG.it

Savona. “Un territorio dimenticato! Riduttivo? Per nulla! Il recentissimo piano per il potenziamento dei servizi di polizia, approntato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in vista dell’imminente stagione estiva, lascia letteralmente esterrefatti”.

Così denunciano i sindacati Silp Cgil e Uil Polizia sulla situazione degli organici della polizia di Stato.

“Incredibile che, oltre alla grave carenza di personale – i poliziotti e le poliziotte sono sempre più anziani e, da quest’anno, in provincia, ne andranno in pensione mediamente trenta per ognuno dei prossimi quattro/cinque anni – non si pensi neppure a garantire un aiuto durante l’estate! Dei 219 rinforzi distribuiti nel Paese nessuno arriverà a Savona e provincia!” affermano.

“Sempre più soli e demotivati. Così si possono descrivere gli operatori di polizia, persone – perché tali sono –a cui viene chiesto ogni giorno qualcosa di più ma senza mai ottenere una gratificazione”.

“In alcuni casi anche la dirigenza, coloro che dovrebbero motivare il personale – la vecchia pacca sulla spalla – non è all’altezza e così, se non si interverrà presto, la situazione sarà irrecuperabile. La sua parte, il Silp, la sta facendo da tempo e sempre dalla parte di poliziotte e poliziotti” concludono i sindacati di categoria.