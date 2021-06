Estate 2021, "Experience Point" a Pietra Ligure per la stagione del rilancio - IVG.it

Pietra Ligure. E’ operativo dal 15 giugno scorso ma la presentazione ufficiale ci sarà domani, lunedì 21 giugno, alle ore 17:00. Pietra Ligure lancia il suo Experience Point per la stagione turistica, supplementare all’ufficio Iat, aperto in orario pomeridiano e serale, che costituirà centro prenotazioni delle varie attività del circuito “Pietra Ligure Family Experience” e punto di informazione e distribuzione del magazine illustrativo.

“Il tutto al fine di promuovere e rendere maggiormente visibile l’offerta esperienziale a cui stiamo lavorando da tempo” affermano il sindaco Luigi De Vincenzi e il vice sindaco e assessore al turismo Daniele Rembado.

Dall’Experience Point partiranno tutte le esperienze (natura – mare – cultura – food) e verranno allestiti i laboratori inerenti alcune attività. Nello spazio antistante potranno essere organizzati piccoli eventi di informazione e divulgazione nel rispetto delle normative anti Covid.

Alle associazioni e agli organizzatori delle attività si prevede l’opportunità di presenziare presso lo stand in modo da poter animare, illustrare e presentare le varie iniziative anche al di fuori di “Pietra Ligure Family Experience”, in orario serale.

Lo stand sarà a disposizione a cadenza regolare (ad esempio una volta a settimana) o in serate occasionali: è possibile accordarsi con l’ufficio Turismo per le modalità e le giornate di presentazioni, in modo da calendarizzare le varie presenze ed evitare possibili sovrapposizioni.

Alla pagina web bonus.visitpietraligure.it è possibile trovare anche il magazine dedicato a “Pietra Ligure Family Experience”, la stagione di eventi dell’estate pietrese.