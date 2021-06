Esordienti misti, la leva 2008 dell'Albenga vince il torneo giocato al "Riva" - IVG.it

Albenga. L’Albenga leva 2008 si aggiudica la Coppa Città di Albenga, torneo disputatosi sabato 12 giugno e riservato alla categoria Esordienti misti, battendo in finale la squadra genovese del Ligorna con il risultato di 3-2. Nella finale, per l’Albenga a segno Mistretta, Cassiano e Bianchi, mentre per il Ligorna sono andati a rete Sassi e Gennari.

Al torneo, oltre alle leva 2008 e 2009 dell’Albenga, hanno partecipato le squadre di Ligorna, Valle Po, Rivanazzanese, Canelli e Virtus Sanremo.

Sono stati premiati Alex Mentil dell’Albenga 2009 quale capocannoniere, Manuel Sassi del Ligorna quale migliore giocatore e Francesco Rosso della Valle Po quale miglior portiere. Premio Fair Play alla squadra della Rivazzanese.

La giornata del torneo è stata dedicata alla memoria di Gianni Strazzi, mancato proprio il 12 giugno di sette anni fa, storico dirigente dell’Albenga per oltre quaranta anni, ricordato in modo particolare nel corso della cerimonia di premiazione di squadre e giocatori.

I risultati delle partite, disputati in due tempi da 12 l’uno:

Albenga “B” 0 – Ligorna 6

Albenga “A” 2 – Virtus Sanremo 3

Valle Po 1 – Rivanazzanese 1

Albenga “A” 1 – Canelli 0

Albenga “B” 3 – Valle Po 4

Virtus Sanremo 0 – Canelli 3

Ligorna 7 – Rivanazzanese 1

Virtus Sanremo 1 – Albenga “A” 1

Ligorna 4 – Valle Po 2

Canelli 0 – Albenga 3

Albenga “B” 1 – Rivanazzanese 1

Canelli 0 – Virtus Sanremo 0

Le semifinali, giocate in due tempi da 15 minuti l’uno:

Albenga “B” 7 – Canelli 4

Ligorna 5 – Virtus Sanremo 1

Rivanazzanese 3 – Canelli 2

Albenga “A” 2 – Valle Po 0

Le finali, giocate in due tempi da 15 minuti l’uno:

5°/6° posto: Rivanazzanese 1 – Albenga “B” 5

3°/4° posto: Virtus Sanremo 0 – Valle Po 3

1°/2° posto: Ligorna 2 – Albenga “A” 3

La classifica finale:

1° Albenga 2008

2° Ligorna

3° Valle Po

4° Virtus Sanremo

5° Albenga 2009

6° Rivanazzanese

7° Canelli

Virtus Sanremo

Valle Po

Rivanazzese

Ligorna

Canelli

Albenga 2009

Francesco Rosso

Alex Mentil

Manuel Sassi