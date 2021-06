Ennio Peluffo nuovo segretario generale di Fp-Cgil Savona - IVG.it

Provincia. L’assemblea generale della Funzione Pubblica Cgil di Savona ha eletto il nuovo segretario generale della categoria: si tratta di Ennio Peluffo.

Peluffo prende il posto di Giancarlo Bellini, giunto al termine del suo mandato, al quale vanno “i ringraziamenti di tutto il sindacato per il lavoro svolto in questi anni”.

Ennio Peluffo, 48 anni, originario di Vado Ligure, laureato in scienze pedagogiche, prima di entrare in Cgil è dipendente Ferrania e successivamente viene assunto nel settore della sanità privata in

qualità di operatore socio sanitario, incarico che assume anche da dipendente della Comunità Praellera di Cairo Montenotte, da dove viene distaccato in sindacato. Peluffo entra quindi in Fp Cgil nel 2013 dove si occupa prima il settore della sanità privata e delle cooperative sociali e dopo il comparto degli enti locali che continua a seguire anche dopo la sua entrata in segreteria della categoria avvenuta nel 2019.

A margine della sua elezione Peluffo ha voluto ringraziare Bellini per l’attività svolta in sindacato e ha ricordato le priorità della categoria: “Intendo proseguire l’ottimo lavoro che in questi anni ha

portato avanti Giancarlo a partire dalla difesa dei diritti delle lavoratrici e del lavorati pubblici, troppo spesso e a torto bistrattati, come peraltro ha dimostrato questa terribile pandemia e poi ci sono da seguire tutti i rinnovi contrattuali e le questioni legate agli annosi problemi in sanità: credo non sia più rinviabile una riforma del sistema sociosanitario che preveda standard minimi assistenziali più idonei alla richiesta di cura”.