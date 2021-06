Elicottero e 5 auto delle forze dell'ordine a Pietra Ligure: diversi interventi nelle vicinanze di uno stabilimento balneare - IVG.it

Pietra Ligure. Era dovuta alla presenza di due campeggiatori in spiaggia e di comuni interventi sul territorio il massiccio intervento di forze dell’ordine che è stato notato questa mattina in uno stabilimento balneare di Pietra Ligure.

La polizia municipale è infatti intervenuta con un’auto a seguito della segnalazione di alcuni bagnanti che hanno notato un gruppo di persone di origine slava che stava bivaccando in due tende sulla battigia. L’intervento è stato più complesso del previsto e ha richiesto l’invio di una seconda auto della polizia locale e di una dei carabinieri a causa della contestazione delle persone coinvolte.

In zona, nel frattempo erano previsti altri interventi non ricollegabili al fatto stesso come il passaggio dell’elicottero dei carabinieri e di una volante della polizia impegnati in altri servizi di controllo sul territorio.