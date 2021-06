Elezioni 2021, Marco Russo presenta le 12 forze politiche che hanno aderito all'Agenda per Savona - IVG.it

Savona. Uno schieramento di forze politiche che copre tutto l’arco che dal centro arriva fino alla sinistra. Durante il flash mob di ieri sera ai giardini di Villapiana, Marco Russo, candidato sindaco del Patto per Savona, ha elencato, citandoli uno per uno, i 12 soggetti politici che fino a questo momento hanno aderito all’Agenda per Savona insieme con numerose forze sociali e civiche di Savona.

Si tratta di Pd, Il Rosso non è il Nero, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Rete a Sinistra, Linea Condivisa, Europa Verde, Articolo Uno, Centro Democratico, Psi, Azione, Italia Viva.

Al termine dell’evento cittadini e politici hanno firmato la copertina dell’Agenda che era stata riprodotta in grande scala su un telo steso a terra.

In apertura della serata tutti i partecipanti, circa 200 tra cittadini e politici, si erano disposti in cerchio intorno alla gigantografia dell’Agenda con le torce dei cellulari puntate verso il cielo per riaccendere Savona. Quest’immagine, scattata dall’alto, ha dato il via alla campagna elettorale di Marco Russo.