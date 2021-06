Edilizia scolastica, la Provincia dà il via ai lavori per il miglioramento sismico degli istituti superiori - IVG.it

Provincia. Con la chiusura dell’anno scolastico e l’avvio della imminente stagione estiva, nelle prossime settimane la Provincia di Savona darà avvio (nell’ambito delle proprie competenze di edilizia scolastica) ad una serie di interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici. I lavori saranno realizzati utilizzando i finanziamenti destinati dal ministero dell’istruzione.

“Gli interventi – assicura il vice presidente della Provincia Francesco Bonasera – non influiranno in alcun modo sullo svolgersi degli esami di maturità e non avranno impatto sulle eventuali attività estive in programma nelle scuole”.

Di seguito l’elenco dei prossimi interventi. Presso il liceo scientifico “O. Grassi” di Savona verrà realizzato un intervento di miglioramento sismico al costo di 800 mila euro; presso l’alberghiero dell’istituto secondario superiore “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio verrà realizzato l’adeguamento sismico al costo di 800 mila euro; un intervento di miglioramento sismivo verrà realizzato anche presso il liceo scientifico “Issel” di Finale Ligure al costo di 800 mila euro.

Altri interventi già realizzati e conclusi nell’anno scolastico in corso sono: presso il liceo “Calasanzio” di Carcare è stato effettuato l’adeguamento alla normativa antincendio della scala B al costo di 55 mila euro circa; presso il plesso scolastico di via alla Rocca, sede dell’Istituto secondario superiore “Ferraris-Pancaldo” di Savona, sono stati effettuati lavori di adeguamento dell’impianto di messa a terra per circa 22.427 euro; presso il plesso di via Manzoni e via Aonzo in Savona sono stati effettuati lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendio per 236 mila euro; presso l’istituto secondario superiore “Boselli-Alberti” di Savona sono stati effettuati interventi strutturali per complessivi 146.329 euro; al liceo “Chiabrera-Martini” di Savona sono stati effettuati interventi strutturali per 354.670 euro; presso l’alberghiero di via Celesia a Finale sono state rifatte la copertura al costo di 290 mila euro e le facciate per 194.834 euro.

Inoltre gli uffici della Provincia hanno richiesto ai 13 dirigenti scolastici se oltre i lavori programmati fosse necessario un ulteriore intervento relativamente alla disponibilità degli spazi in previsione del nuovo anno scolastico 2021/2022. “Tali spese saranno affrontate con fondi propri della Provincia”, conclude Bonasera.