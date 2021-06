Eccellenza: al Finale la partita alla Cairese la finale: decisivo Diego Alessi - IVG.it

Finale 2 (3′ Rocca, 78′ Faedo) – Cairese 1 (44′ Alessi)

Finale Ligure. Al “Borel” è andata in scena la semifinale di ritorno tra Finale e Cairese. Si partiva dall’1 a 0 dell’andata, marcatura segnata da Bablyuk. Clima torrido oggi a Finale, con un po’ venticello che ha lenito un minimo le fatiche dei ventidue in campo. Ma la “fatica val bene una finale per andare in Serie D”. Lo può dire forte la Cairese, che domenica prossima avrà il cinquanta per cento di possibilità di salire di categoria. Mica male no?

La partita è stata equilibrata. Inizio super del Finale, in vantaggio con Rocca dopo appena tre giri di orologio. Attaccante poi costretto dopo poco a lasciare il campo per infortunio. La Cairese ha trovato il goal, che alla lunga ha significato qualificazione, con un preciso colpo di testa di Alessi. Nella ripresa, l’espulsione di Molina sembrava poter consentire alla Cairese un finale di gara in gestione. Ma il rigore realizzato da Faedo ha sparigliato le carte. Ultimi minuti di alta tensione ma alla fine sono i valbormidesi di mister Benzi a festeggiare.

Laganaro di Genova, coadiuvato da Crisafulli di Imperia e El Hamdaoui di Novi Ligure, ha diretto l’incontro.

Mister Pietro Buttu ha puntato su: 1 Porta, 2 Caligaris, 3 De Benedetti, 4 Galli, 5 Maiano, 6 Pare, 7 Ponzo, 8 Odasso, 9 Rocca, 10 Fabbri, 11 Ferrara. A disposizione: 12 Fresi, 13 Faedo, 14 Buttu, 15 Scarrone, 16 Finocchio, 17 Molino, 18 Tripodi, 19 Gerundo, 20 Andreetto.

Mario Benzi ha risposto così: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti F, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Bablyuk, 7 Durante, 8 Piana, 9 Pastorino, 10 Alessi, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti L, 14 Rizzo, 15 Turco, 16 Facello, 17 Tubino, 18 Maccagno, 19 Nonnis, 20 Poggi.

La cronaca della partita

Prima del fischio d’inizio, la società Finale premia con una targa mister Pietro Buttu, che oggi raggiunge le 400 panchine con i colori giallorosso.

1′ Cairese incaricata del calcio di inizio. Valligiani con maglia gialla, pantaloncini blu e calzettoni gialli. Divisa bianca con calzoncini a calzettoni bianchi per i padroni di casa. Terreno del Borel abbondantemente innaffiato prima della gara, come si evince anche a occhio nudo dalla tribuna.

3′ Vantaggio del Finale! Ponzo allarga per Ferrara, che dal limite dell’area fa partire un tiro che passa attraverso un crocevia di gambe. Più lesto di tutti Rocca, che da vero opportunista infila un incolpevole Moraglio.

6′ Pastorino prova l’incursione centrale ma rimane a terra dopo uno scontro con De Benedetti. Tutto regolare per l’arbitro. Gara che promette di valere il prezzo dell’esoso biglietto, perlomeno per la categoria: 15 euro.

8′ Finale in avanti. Un ispirato Ponzo mette in mezzo dal fondo. Boveri è attento e respinge in corner. Sugli sviluppi dell’angolo, zuccata di Rocca che viene neutralizzata da un intervento in tuffo di Moraglio.

12′ Finale rispetto alla gara d’andata subito con la prima punta. Soluzione che al momento sta pagando guardando il tabellino e la prestazione dei giallorossi. Cairese con il solito assetto: 4-3-1-2.

15′ Piani del Finale scombussolati. Rocca out per infortunio, dentro Faedo. Pochi minuti per l’attaccante giallorosso ma nei quali è riuscito comunque a incidere.

21′ Nel “pantano” della fascia opposta alla tribuna, Saviozzi serve Durante. Cross dell’esterno sul quale si avventa Pastorino. Porta è super attento e blocca in uscita bassa.

27′ Giunti quasi alle soglie della mezz’ora, la partita viaggia sui binari dell’equilibrio. Se questo risultato permanesse, si andrebbe ai tempi supplementari.

31′ Odasso duro in mezzo al campo su Pastorino. Ammonito.

33′ Cross di Pastorino ben calciato. Difesa del Finale attenta. Spazza De Benedetti.

37′ Fabbri tenta l’iniziativa personale. Giunto al limite dell’area, calcia rasoterra ma fuori misura. Moraglio in controllo.

44′ Pareggio della Cairese! Cross perfetto di Moretti. Altrettanto perfetta la zuccata di Alessi, che infila Porta quasi sotto al sette.

46′ Finisce il primo tempo. Gara equilibrata con un goal a testa.

Secondo tempo

1′ Stessi giocatori in campo. Nella Cairese, cambio di modulo. Si passa al 4-4-2 classico con Bablyuk e Piana centrali con Durante e Pastorino larghi.

5′ Gran palla di Pastorino, palla che perviene a Saviozzi. Il tentativo del capitano gialloblù viene murato dalla difesa.

7′ Punizione De Benedetti in area. Fabbri da posizione ravvicinata prova a battere a rete ma non impatta bene il pallone.

10′ Sponda di Saviozzi per Durante. Conclusione alta sopra la traversa.

14′ Molina al posto di Ferrara nel Finale.

16′ Partita sempre equilibrata, il Finale deve cercare di segnare per poi potersi riversare in avanti e cercare il goal per il passaggio del turno. La Cairese, alla quale va bene il pareggio, deve trovare lo spunto per gonfiare la rete di Porta e di fatto chiudere il discorso qualificazione con qualche minuto di anticipo, cosa non da poco visto il dispendio di energie richiesto per questa gara. Nel frattempo espulso un componente della panchina dei locali.

24′ Si complicano le cose per il Finale. Molina entra fallosamente da dietro su Boveri in proiezione offensiva. Per l’arbitro è rosso.

25′ Dentro Macagno, fuori Saviozzi. Primo cambio per la Cairese.

27′ Esce Ponzo nel Finale, al suo posto Buttu.

32′ Contatto De Benedetti – Colombo in area. L’arbitro indica il dischetto. Il Finale in dieci ha l’occasione per riaprirla. Faedo su presenta dagli undici metri.

33′ Vantaggio del Finale! Faedo spiazza Moraglio. Palla a sinistra, portiere a destra.

Tutto ancora in bilico. Il Finale con l’uomo in meno deve riversarsi in avanti. La Cairese deve reggere circa un quarto d’ora per raggiungere la finale. Buttu ammonito per fallo su Piana. Benzi prova a mettere in ghiaccio la gara spedendo in campo Facello. Il centrocampista prende il posto di Pastorino.

36′ Punizione calcata lunga da Boveri. Difesa del Finale a sorpresa disattento, Maccagno riceve e calcia alto da posizione defilata. Alto sulla traversa.

40′ Buttu prova il tutto per tutto. Fuori Pare, dentro Scarrone. Il classe 1990 non va però a occupare una casella in difesa ma si piazza al centro dell’attacco.

41′ Cairese vicina al colpo del K.O. Facello calcia bene ma Porta respinge in tuffo. L’accorrente Bablyuk prova a ribadire in rete ma la sfera finisce alta sulla traversa.

43′ Scarrone entra duro in scivolata su Boveri. Per l’arbitro non è fallo. Il difensore rimane a terra. Soccorsi in campo. Espulsilo Benzi dalla panchina, avrebb voluto una sanzione per il giocatore finalese. Luca Moretti rileva Colombo.

45′ Saranno quattro i minuti di recupero.

48′ Punizione di Faedo da posizione ravvicinata. Il tiro di infrange contro la barriera.