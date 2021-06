Eccellenza femminile: lo spareggio Pavia Academy-Sampdoria vale la Serie C - IVG.it

Busalla. Si gioca a Busalla, sabato 19 giugno, ore 20.45, la finale play off dell’Eccellenza Femminile tra la Sampdoria e la Pavia Academy, valevole il passaggio in Serie C.

Pavia Academy e Sampdoria hanno giocato nel torneo di Eccellenza con Superba Calcio, Virtus Entella, Superba Calcio B, Albenga, Genoa, Genova Calcio, Vado

La capienza dello stadio Comunale di Busalla, secondo le normative Covid 19 ha una capienza di 250 posti e l’ingresso al pubblico è libero.

Andrea Fanciullacci, emergente direttore di gara della sezione di Savona, che ha diretto alcune partite del torneo di Eccellenza maschile, è l’arbitro della finale, coadiuvato dagli assistenti Florjana Doci e Mario Preci.

L’arbitro Andrea Fanciullacci