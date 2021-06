Eccellenza femminile: il Vado riduce il passivo, ma vince ancora il Pavia - IVG.it

Pavia. Termina l’avventura delle rossoblù vadesi nel campionato di Eccellenza edizione 2020/2021.

Domenica 23 giugno, infatti, le ragazze allenate da Nadia Galliano, dopo il 7-1 subito sette giorni prima, sono state sconfitte per 3 a 0 sul campo del forte Pavia Academy nella semifinale di ritorno dei playoff.

Nell’altra sfida, la Sampdoria under 19, dopo lo 0-0 dell’andata, ha ottenuto il lasciapassare per la finalissima superando per 1-0 la Superba. La vincitrice salirà in Serie B, mentre per il Vado l’appuntamento con il ritorno in campo è per la prossima stagione agonistica.

Nell’ultimo incontro stagionale le vadesi hanno potuto contare su Viglietti, Papa, De Luca, Araldo, Ghidetti, Ymeri, Simeoni, Danese, Raineri, Pesce, Spotorno; a disposizione Morando, Cerruti, Levratto, Valle, Bonifacino, Parodi.