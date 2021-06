E' uscito Festivalbar, il nuovo singolo del cantante loanese Zaff: "Inno all'estate e agli amici" - IVG.it

Pietra Ligure. E’ approdata su Youtube l’11 giugno 2021 “Festibalbar“, la nuova canzone di Andrea Salerno, in arte Zaff. Il cantante nasce a Pietra Ligure l’8 maggio 1995 e si appassiona alla musica sin da piccolo per poi concentrarsi successivamente sul rap italiano. Per lui, questo è il secondo singolo, in poco meno di un anno.

“E’ un inno all’estate, alla festa e agli amici“, Zaff descrive così, con tre parole, il significato della sua canzone. Dopo mesi tra zone arancioni e rosse e conseguenti restrizioni è esplosa la voglia, soprattutto nei giovani, ma non solo, di ritornare “a vivere” e godersi momenti di gioia e condivisione con gli amici in spensierate e calde serate d’estate.

“Nasce con la voglia di un ritorno alla normalità e di vivere la bella stagione – spiega Andrea – come abbiamo sempre fatto noi in Liguria”. Un testo che trasmette allegria ma che nasconde anche un lato malinconico rivolto agli anni passati: “Te lo dico con sincerità – queste alcune parole della canzone -, quest’estate spero che non finirà. Non sopporto manco più la trap, rivoglio le canzoni del festival bar”.

“Ho nostalgia delle estati passate – dice Andrea riferendosi alle parole del brano – anche da bambino quando c’erano le canzoni del Festivalbar come colonna sonora che caratterizzavano questo periodo e accompagnavano anche la nazionale nelle varie competizioni estive”.

E nel testo del singolo ripercorre la giornata ideale: “18.30 aperitivo da Ciccio, sprizziamo gioia per non perdere il vizio. Salsedine addosso al posto di Invictus. Stasera c’è l’Italia poi si va tutti in disco”.