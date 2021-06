E' mancato a 81 anni Giorgio Dabove, storico panettiere e milite di Stella - IVG.it

Stella. E’ mancato ieri all’età di 81 anni Giorgio Dabove, personalità molto conosciuta nel territorio di Stella per aver portato avanti per anni l’attività come panettiere e pasticcere, ereditata dalla madre Agnese e conclusa poi nei primi anni 2000.

La nota panetteria e pasticceria situata nella strada principale di Santa Giustina era amata soprattutto per i tradizionali amaretti e per i grissini che sfornava quotidianamente.

Giorgio, oltre nella vita dei familiari e di chi ha imparato a conoscerlo, lascia un vuoto nel mondo del volontariato. Dabove è stato per anni milite presso la Croce Verde di Albisola: fu “uno dei primi a volere la presenza della Croce Verde nella sede di Stella Santa Giustina” fanno sapere dalla pubblica assistenza.

“Tutta la Croce Verde si unisce al dolore della famiglia” come la Croce Rossa di Stella: “Indipendentemente dal ‘colore della croce’ siamo tutti parte di una grande famiglia – commenta il presidente Giancarlo Pedrazzi a nome di tutti i militi di Stella -, quella dei volontari che dedicano il loro tempo e la loro passione al servizio degli altri. Per questo ci stringiamo al cordoglio dei nostri colleghi albisolesi e stellesi e alla famiglia per la tragica perdita”.

Per l’ultimo saluto, il funerale si svolgerà domani pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa di Stella Santa Giustina.