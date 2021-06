Dopo parere del Cts Liguria limita AstraZeneca, Toti: "2.400 persone prenotate saranno vaccinate a mRna" - IVG.it

Liguria. La nostra regione si adegua subito alle nuove indicazioni del Governo sul vaccino AstraZeneca: il farmaco verrà utilizzato solo per le persone sopra i 60 anni e le seconde dosi (per chi ha meno di 60 anni) verranno effettuate con Pfizer o Moderna anche per i richiami.

“Coloro che si sono prenotati nella linea di vaccinazione volontaria – ha spiegato il governatore Giovanni Toti – manterranno il loro primo appuntamento e verranno vaccinati con un vaccino a mRna, ovvero Pfizer e Moderna. Si tratta di circa 2.400 persone attualmente prenotate”.

“Per quanto riguarda le seconde dosi – ha confermato Toti – per chi è stato vaccinato nelle liste volontarie sotto i 60 anni il Cts ha previsto che la loro vaccinazione avvenga con un vaccino a mRna. Verosimilmente, ma attendiamo su questo un’indicazione, riteniamo che la somministrazione della seconda dose a vettore virale avvenga comunque 12 settimane dopo e non 42 giorni dopo la somministrazione“, ha aggiunto Toti.

“Non cambia invece, e sto citando testualmente le indicazioni del Cts, la campagna vaccinazione per le persone al di sopra dei 60 anni per le quali resta raccomandato il vaccino AstraZeneca. La platea da vaccinare è di pochi casi”, ha concluso Toti.