Domenica di giugno, tra turisti e cantieri la A10 va in crisi: coda di 6 km tra Spotorno e Savona - IVG.it

Savona. Non è più una notizia, ormai. Come ogni domenica, l’afflusso di persone sulla Riviera savonese si traduce, al rientro, in code sulla A10. Una situazione resa poi ancora più complicata dai cantieri che insistono sull’autostrada.

Nel momento in cui scriviamo sono 6 i km di coda tra Spotorno e Savona, causati proprio dal traffico intenso. Regolare invece la situazione nel tratto di competenza di Aspi, quello tra Savona e Genova.

Se oggi i disagi si registrano nella parte di competenza di Autostrada dei Fiori e in direzione del capoluogo, da domani le criticità maggiori sono previste invece in direzione opposta nel tratto tra Genova e Savona: il bollettino diffuso da Aspi, infatti, prevede tempi di percorrenza “da bollino rosso” per tutte le mattine feriali.

I tempi di percorrenza sulle autostrade liguri la prossima settimana