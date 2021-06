Disponibile dal 1^ giugno "Si fa presto a dire elefante", il nuovo libro di Sergio Olivotti - IVG.it

Finale Ligure. Dopo il successo virale del video “Noe Nae Noe” tratto dall’omonimo libro del comico Fabrizio Casalino, l’autore ed illustratore finalese Sergio Olivotti torna in libreria dal 1 giugno con un albo per bambini da lui scritto e illustrato dal titolo “Si fa presto a dire elefante”.

Il libro racconta la vera storia degli elefanti, dalla grande lite condominiale di Elefantia, alla loro diaspora per il mondo con conseguente diversificazione. Ecco dunque le storie dell’Ikeafante (l’elefantino che arriva ai genitori ancora da montare). dell’elefante che non c’è, dell’elefante-nuvola, dell’elefante Dj, dei fratelli Elewright e di tanti altri pachidermi ancora.

Nel libro è contenuto anche il link a “Lo ska dell’elefante dal dietologo“. Spiega Olivotti: “La musica è di mio fratello Luca, io invece l’ho cantata insieme a Marianna Balducci, autrice romagnola in corsa quest’anno per il premio Andersen. Non è una ninna nanna, è uno ska e speriamo presto di poter vedere i bimbi scatenarsi nel ballo!”