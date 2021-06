Discoteche, il sottosegretario Costa incontra Silb e gestori dei locali: "Il 12 luglio la riapertura? Spero anche prima" - IVG.it

Alassio. “Il 12 luglio quale possibile data di riapertura delle discoteche? Sono ottimista. Spero e penso anche prima”. A “sperarlo e pensarlo” è il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che quest’oggi ha incontrato i rappresentanti del Sindacato Italiano Locali da Ballo ed i gestori dei locali (della Riviera Ligure fino alla Versilia) proprio in una delle discoteche più note della provincia, cioè La Suerte.

Al centro dell’incontro, come ovvio, la possibile data per la riapertura delle discoteche, che come sottolineato ripetutamente è “l’unico settore a non avere ancora una data certa per la ripresa dell’attività”. Questo nonostante da oggi l’Italia sia completamente in “zona bianca” e sia stato anche in parte eliminato l’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto.

Una ripartenza, quella delle discoteche, resa ancora più necessaria per cercare di salvaguardare un settore economico che ormai da quasi un anno è del tutto immobile: “Quando parliamo di discoteche non parliamo solo di luoghi di divertimento ma di vere e proprie attività – sottolinea Costa ai microfoni di IVG.it – Nel nostro paese sono oltre tremila, con centomila occupati ed un fatturato di oltre due miliardi. Ho incontrato volentieri i rappresentanti dei gestori, perchè la categoria ha bisogno di una risposta: una data certa per la riapertura. Ad oggi è l’unico settore che non sa ancora quando riaprirà. Il Comitato Tenico-Scientifico ha individuati i criteri per riaprire gradualmente in sicurezza tutte le attività economiche, quindi mi auguro che al più presto possibile possano ripartire anche le discoteche. Con prudenza, gradualità e in sicurezza”.

In sicurezza, proprio per evitare che questi locali vengano additati come possibili “untori” in caso di una recrudescenza del numero dei contagi: “Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo, con fiducia – sottolinea Costa – La campagna vaccinale sta andando bene. Dobbiamo continuare così, vaccinarci è fondamentale e l’unica via d’uscita. Perciò con le dovute cautele, con regole condivise, con riapertura graduali la ripresa dell’attività delle discoteche è un passo che si può fare”.

Anche perché questo settore rappresenta un asset fondamentale del tessuto turistico, che in Liguria è a sua volta un comparto vitale: “Per una regione come la Liguria il turismo rappresenta un comparto fondamentale ed il comparto delle discoteche sicuramente rappresenta un tassello fondamentale per il turismo. Perciò è importante la ripartenza dopo tanti mesi di sospensione dell’attività”.