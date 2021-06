Dai Lions Andora e Valle del Merula scorte di cancelleria per le scuole di Andora e Stellanello  - IVG.it

Andora. Scorte di cancelleria per le scuole di Andora e di Stellanello. Colori, album da disegno, fogli, matite e materiali per laboratori artistici sono stati donati dal Lions Club Andora e Valle del Merula. La consegna ufficiale a opera della presidente Maria Teresa Nasi che ha incontrato una rappresentativa delle scuole primarie di via Cavour e Molino Nuovo di Andora e di Stellanello, accompagnata dal Past Governatore Distrettuale Carlo Calenda.

Il dono del valore di 300 euro fa parte dei progetti portati avanti dal Club a sostegno di varie realtà sociali.

Presenti alla consegna i docenti Ramona Piccoli, vicaria del dirigente scolastico, Giovanna Fechino in rappresentanza della primaria di Andora di via Cavour, Rosella Cristiani per Molino Nuovo e Luigina Maglio per Stellanello e venti alunni.

“Dopo la prima consegna di buoni spesa a sostegno delle famiglie bisognose che replicheremo senz’altro, ci siamo concentrati sulle scuole – spiega il presidente del Lions Club Andora Valle del Merula, Maria Teresa Nasi – Auspichiamo che con il prossimo anno scolastico ci sia, quanto più possibile, un ritorno alla normalità con laboratori artistici e didattici che sono da sempre per i bimbi occasione per esprimersi e creare imparando”.