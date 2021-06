Da oggi via le mascherine all'aperto, ma a Savona ancora in tanti a indossarla: "Mia figlia non ancora vaccinata, preferisco restare prudente" - IVG.it

Savona. “Preferiamo indossare la mascherina anche all’aperto, fossimo a Calizzano non ci penserei due volte a toglierla, ma qui a Savona ci sono troppe persone e il rischio di essere contagiati esiste“. E’ con queste parole che una mamma, a passeggio con la figlia nella centrale Corso Italia di Savona, nel giorno settimanale del mercato, commenta la sua decisione di continuare a indossare la mascherina anche all’aperto.

Da oggi infatti è stato eliminato l’obbligo di indossare questi dpi all’esterno, ma ancora tanti sono i cittadini che, per precauzione, hanno deciso di proteggere naso e bocca dentro mascherine chirurgiche, FFP2 o di tessuto. “Io sono vaccinata – continua la madre savonese – ma mia figlia ancora no. Mi sembra giusto continuare a essere prudenti”.

“Ieri non era possibile e oggi possiamo andare in giro senza mascherine, mi sembra un’assurdità” si unisce al coro una signora. “Passando in vie strette come via San Lorenzo incontro tante persone, per questo preferisco continuare a indossare la mascherina per togliermela solo in luoghi sicuri e più aperti”. In una Savona caotica e con tanta gente in giro in particolare per via del mercato settimanale molti cittadini sembrano così preferire fare prevenzione e decidere autonomamente di indossare ugualmente la mascherina anche all’aperto, come obbligava la precedente ordinanza.

Tra i tanti c’è anche chi, per gesto automatico, è uscito di casa sempre con la mascherina in viso: “Ora che me lo ha fatto notare la abbasso volentieri perchè il caldo è veramente asfissiante oggi – ci racconta un’altra signora. Le temperature infatti questa mattina hanno registrato un picco dei 30°C, calore che ha reso quasi necessario un respiro più libero. Sembrerebbe che l’ordinanza sia arrivata proprio nel momento ideale. Per concludere, c’è chi dell’ordinanza poco importa: “A me non dà fastidio lasciare la mascherina anche all’aperto – conclude un’anziana -. Quindi continuerò a indossarla anche all’esterno senza problemi”.