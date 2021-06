CulturaIdentità dà il via alla campagna adesioni anche in Liguria - IVG.it

CulturaIdentità, sodalizio fondato da Edoardo Sylos Labini che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell’Identità Italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, ha lanciato la sua campagna di adesioni a livello nazionale e quindi anche in Liguria. Infatti nei prossimi giorni saranno organizzati alcuni eventi con banchetti e presentazioni di libri che vedranno come protagonisti “operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali e imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della nostra italianità”.

“Difendere l’Identità e, conseguentemente, la Cultura di un popolo, corrisponde alla certezza che quel popolo veda il futuro. Non c’è avvenire, infatti, se non si rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni. Essere Italiani vuol dire essere figli di culture distanti geograficamente ma che, intrecciate tra loro, formano il DNA di una sola Cultura, quella italiana, amata in tutto il mondo”, afferma il fondatore Sylos Labini.

CulturaIdentità è anche un mensile a colori di 32 pagine, che racconta “le bellezze artistiche e culturali di quello che viene considerata la Nazione più bella del mondo: l’Italia. È un progetto editoriale nato a febbraio del 2019 ma che sta già riscuotendo grande interesse e successo di pubblico”.

“La rivista ospita alcune delle firme più interessanti e controcorrente del giornalismo italiano: da Franco Cardini a Vittorio Sgarbi, da Marcello Veneziani a Francesco Alberoni, da Alessandro Meluzzi a Diego Fusaro, da Giampaolo Rossi ad Angelo Crespi, da Laura Tecce a Francesca Barbi Marinetti fino ad Alessandro Sansoni. CulturaIdentità esce in edicola il primo venerdì di ogni mese e viene distribuito insieme al quotidiano Il Giornale. Inoltre viene ospitato ogni sabato all’interno de Il Giornale in una pagina speciale, e i contenuti del mensile vengono rilanciati sulla homepage de ilgiornale.it”.

“Obiettivo del mensile è promuovere l’identità e la cultura italiane dando voce a tutte quelle associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati che promuovono iniziative come festival, rassegne, presentazioni di libri, concerti, mostre ed eventi vari in tutte le regioni d’Italia. Ci sono approfondimenti editoriali di importanti firme del panorama culturale nazionale, interviste a grandi personaggi del mondo della cultura, dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport e rubriche dedicate alle eccellenze italiane, dal cibo al turismo, passando per la moda e tutti i prodotti del Made in Italy”, conclude Fabrizio Marabello, responsabile della Liguria di CulturaIdentità.