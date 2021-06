Cronoscalata di Montemale: Valerio Brignone e Danilo Basso primi di categoria - IVG.it

Si è svolta nella serata di venerdì 25 giugno la seconda edizione della Cronoscalata al Castello di Montemale. I concorrenti, 113 al via, sono partiti da Dronero, dalle ore 19,30, ad intervalli di 15″ uno dall’altro. Da percorrere 3,9 chilometri con un dislivello positivo di 325 metri.

All’evento organizzato dall’Asd Dragonero la Cambiaso Risso Running Team, che ha schierato ai nastri di partenza sette atleti, era la più rappresentata tra le società liguri.

Ben sette i podi di categoria ottenuti dal team genovese. Primi nelle rispettive categorie anagrafiche sono giunti Valerio Brignone tra i SM50, 14° nella classifica complessiva, e Danilo Basso tra i SM65, 44°. Secondo posto di categoria per Andrea Ermellino, 17°, e per Pasquale De Martino, 52°, terzo per Gaetano Zaccariello e Marco Launo, rispettivamente 41° e 51°.

Nona tra le donne, seconda tra le SF45 e 75ª assoluta, Rosanna Maria Gastaldi.

Quarto posto di categoria per Alina Roman (Atletica Varazze), decima tra le donne, nella gara vinta da Iris Baretto della Trionfo Ligure, quindicesima assoluta in 21’52”.

Per quanto riguarda i Runners Loano, in campo maschile, 69° posto per Marco Munerol e 108° per Giacomo Bollorino.

Claudio Schiappacasse dei Maratoneti Genovesi è giunto 56°, all’86° posto Renato Solano della Maurina Imperia, primo tra i SM75.

Clicca qui per consultare la classifica completa.