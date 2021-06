Croce Rossa Ceriale, ambulanza con barella di biocontenimento. "Nel 2021 già 1.450 servizi e 120mila km percorsi" - IVG.it

Ceriale. Taglio del nastro presso la sede della Croce Rossa di Ceriale di via Tagliasacchi per una nuova ambulanza di emergenza sanitaria e trasporto, caratterizzata dalla dotazione di sistemi ad alto biocontenimento.

All’inaugurazione presenti il sindaco di Ceriale Luigi Romano, il vice presidente della Fondazione Agostino De Mari, Dino Ardoino, i vertici della Croce Rossa Italiana ligure con il vice presidente Luca Bracco, il comandante della Stazione Carabinieri, il Comando della Polizia Locale, i vertici dell’Avis e della Protezione Civile di Ceriale, il parroco don Luigi Cozzi e l’Imam Chabdal Layachi, oltre a numerosi volontari.

Il veicolo è dotato di apposito sistema di ricircolo dell’aria isolato tra cabina guida e vano sanitario, sistema di sanificazione automatico interno e barella ad alto biocontenimento.

In provincia di Savona pochissimi mezzi sono dotati di tali sistemi: “La barella di biocontenimento è utilizzabile su qualsiasi mezzo e quindi, in caso di necessità, tale strumento potrà essere utilizzato non solo da Ceriale ma anche dalle altre associazioni che si occupano di emergenza e soccorsi in zona – afferma il presidente della Croce Rossa cerialese Igor Bruzzone -. Uno strumento di tale valore (anche economico) deve essere necessariamente condiviso e messo a disposizione della popolazione. La barella di biocontenimento infatti e stata acquisita grazie al contributo di 12 mila euro della Fondazione Agostino De Mari. Inoltre grazie al contributi di 25 mila euro del Comune di Ceriale e agli sforzi dei nostri volontari si è riusciti a realizzare il progetto da noi semplicemente denominato “Trasporto Sicuro”.

Il Comune, inoltre, ha ceduto a titolo gratuito anche una Fiat Croma del Comando Polizia Locale di Ceriale che è stata facilmente adattata alle esigenze della Croce Rossa di Ceriale per trasporto di persone, organi e sangue.

I due mezzi si aggiungono agli altri 12 della CRI di Ceriale che, nei soli primi 5 mesi del 2021, ha visto impegnati gli oltre 100 volontari effettivi del Comitato (circa 180 soci iscritti) e quattro dipendenti, in oltre 1.450 servizi e circa 120mila chilometri percorsi.

“Il Comitato di Ceriale, nel corso degli ultimi 12 mesi, ha visto crescere numeri in volontari (40 nuovi volontari) e servizi (circa il 35% in più). Inoltre si sta attivando fortemente per il sociale e nelle prossime settimane aprirà sul territorio comunale una sede distaccata specifica per tale settore: uno sportello “Per le Persone”, per essere vicini ogni volta che serve” aggiunge ancora il presidente Bruzzone.