Covid, numeri sempre bassi: sono 28 le persone in ospedale nel savonese - IVG.it

Liguria. Sono 45 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.182 tamponi molecolari e 3.136 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Prosegue il calo degli ospedalizzati, che scendono di altre 8 unità, e si registra ancora un solo decesso.

Negli ultimi 7 giorni l‘incidenza media ligure è di 21 casi ogni 100mila abitanti: Savona 21; Spezia 16; Imperia 14; Genova 19.

In tutto sono 136 le persone ricoverate in tutta la regione. In isolamento domiciliare 857 persone (39 in meno da ieri), in sorveglianza attiva 1.274. Il bilancio delle vittime sale a 4.325.

È sempre Genova la provincia col maggior numero di nuovi casi (25 in tutto, di cui 19 in Asl 3 e 6 in Asl 4) seguita da Savona (11), La Spezia (7) e Imperia (2). I casi totali sono 2.196 (36 in meno con 80 guariti in più) di cui 1.215 in provincia di Genova.

Sono stati somministrati 978.200 vaccini su 1.076.750 dosi consegnate, cioè il 91%. Ad aver completato il ciclo vaccinale s0ono 321.449 persone con vaccini Pfizer e Moderna, 14.251 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA. I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 325. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 28 e cioè 2 meno di ieri. Restano 5 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 180.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 135.463 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.600 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 54.409. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 29.424 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 78 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 2.724 persone.