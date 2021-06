Covid, nessun contagio nel savonese per la prima volta nel 2021 e zero decessi in tutta la Liguria - IVG.it

Liguria. Nessun contagio di Covid-19 in provincia di Savona: è la prima volta nel 2021. E’ quanto emerge dalla lettura del bollettino sanitario sulla pandemia emesso dalla Regione Liguria.

Sono 6 i nuovi positivi al coronavirus su 1.960 tamponi molecolari e 1.112 test rapidi antigenici in regione. Risale di una sola unità il numero degli ospedalizzati mentre non si registrano decessi. Sono 30 in tutta la Liguria le persone ricoverate (una in più di ieri), di cui 8 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 171 persone, 9 in meno rispetto a ieri. I deceduti restano 4.349. In sorveglianza attiva 542 liguri.

Non si registrano come detto nuovi contagi nel savonese, mentre a Genova sono 2 i casi registrati nel bollettino sanitario odierno, così come a Imperia, 1 a La Spezia. In totale attualmente ci sono 1.617 positivi (16 in meno con 22 nuovi guariti).

Sono stati somministrati 1.282.506 vaccini su 1.433.659 consegnati, cioè l’89%, percentuale che continua a calare. Oggi sono state somministrate 17.269 dosi. Le persone immunizzate sono 402.981 con Pfizer e Moderna, 38.986 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 221 (9 in meno rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale continuano a essere 11, nessuno in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 58 (uno in meno di ieri). Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 182.286 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.571 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 73.443. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 37.884 dosi di cui 7.657 seconde dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 296.