Covid, maggio il mese della svolta: in Liguria -80% di contagi e decessi dimezzati - IVG.it

Liguria. Tra pochi giorni anche la Liguria dovrebbe entrare in zona bianca, sono ormai settimane che il Covid-19 sembra aver dato una tregua alla nostra regione, complici i vaccini e l’arrivo dell’estate. Ma come è cambiata la situazione rispetto ad un mese fa? Quanto realmente sono diminuiti i contagi e i ricoveri?

Le riduzioni percentuali sono piuttosto alte. Come riportato dai grafici elaborati Luca Fusaro, dottore magistrale in Economia Applicata, commercialista e analista di dati, in appena 30 giorni (dal 30 aprile al 31 maggio 2021) i positivi in Liguria sono passati da 5.471 a 1.153, ovvero si sono ridotti di circa il 79%. Stessa cosa avvenuta anche con le quarantene. Se a fine aprile, le persone in isolamento domiciliare erano 4.936, al 31 maggio invece il numero è sceso sotto i mille, per la precisione 994, con una calo dell’80%.

È diminuita notevolmente anche la pressione sugli ospedali con quasi 400 ricoveri in meno. Al 30 aprile, infatti, erano in totale 535 i ricoverati, mentre al termine del mese appena trascorso 159 (pari al 13,8% del totale dei positivi). Di questi, rispettivamente nei due periodi, 65 e 30 in terapia intensiva. La riduzione percentuale, quindi, è stata del 72,6% per i ricoverati con sintomi ed è più che dimezzata (-53,8%) per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva che oggi rappresentano il 2,6% dei casi Covid-19 in Liguria.

Dati incoraggianti, dunque, accompagnati da un tasso di guarigione pari al 94,67%: nel mese di maggio i dimessi/guariti sono stati 7.523. Rispetto ai tamponi analizzati (in totale 172.964), il tasso di positività è dell’1,93%, pari a 3.345 casi riscontrati.

I DECESSI DA INIZIO PANDEMIA AD OGGI

Purtroppo, però, in Liguria si continua a morire a causa del Coronavirus, nel mese di maggio i decessi sono stati 140, anche se il tasso di letalità è sceso al 4,2%. Un numero che non era così basso dallo scorso autunno.

Dopo il picco maggiore registrato nella nostra regione ad aprile 2020 (739 morti), c’è stato un calo nei mesi successivi soprattutto in estate (ad agosto appena 4 decessi), per poi risalire in autunno ed inverno e arrivare a novembre con 613 liguri scomparsi a causa del Covid-19. Una curva che però poi ha iniziato di nuovo a decrescere, fino allo scorso aprile quando dai 249 morti di marzo si è passati a 304. Ma a maggio la situazione è di nuovo diventata stabile, con un dato che si è più che dimezzato, anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando si registravano 298 decessi.

Un trend positivo che non ha riguardato tutta l’Italia. se in Liguria da maggio 2020 rispetto ad maggio 2021 si contano 158 morti in meno, in altre 12 regioni, invece, i numeri sono aumentati, soprattutto in Campagna, Puglia, Sicilia e Toscana.

IL RUOLO DEI VACCINI

In Liguria, al 31 maggio, sono state somministrate 952.384 dosi su 994.850 consegnate pari al 95,7%. La regione è al secondo posto in Italia come percentuale di vaccinati in rapporto alla popolazione interessata ossia i soggetti da 12 anni in su, col 24,56% (339.990 su 1.384.066) e come dosi somministrate ogni 100.000 abitanti (64.957), prima solo il Molise.

Il seguente grafico mostra i vaccinati per fasce di età in Liguria suddividendo i vaccinati con ciclo completo (seconda dose e monodose) e quelli con almeno la prima dose. La fascia d’età 80-89 è quella con la più alta percentuale di vaccinati, 80,26%, pari a 100.871 soggetti.

Sicuramente la campagna vaccinale ha influito in questo drastico miglioramento della situazione in Liguria, che si appresta a vaccinare anche le fasce più giovani.