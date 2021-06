Covid, Lega e Forza Italia: "No al punto vaccinale nella sede del pronto soccorso di Albenga" - IVG.it

Albenga. “L’ospedale di Albenga è nuovamente diventato covid Hospital ad ottobre 2020 con la conseguente chiusura del Punto di Primo Intervento dopo che lo stesso era stato riaperto nel mese di luglio scorso. Dalla metà del mese di maggio 2021, con il calo dei malati Covid19, il reparto di medicina interna sta ritornando alla sua normale destinazione e presto, auspichiamo come abbiamo chiesto in consiglio comunale con un ordine del giorno, condiviso da tutto i gli Amministratori di maggioranza e minoranza, venga riaperto entro breve tempo il PPI”. Lo scrivono, in una nota, i consiglieri di minoranza albenganesi Gero Calleri e Cristina Porro per la Lega, ed Eraldo Ciangherotti per Forza Italia.

“Adesso – spiegano gli esponenti di minoranza- che la tensostruttura di Campolao è diventata inadeguata per la somministrazione dei vaccini in quanto priva di sistema di condizionamento, non vorremmo che il reparto del pronto soccorso di Albenga venisse adibito a punto vaccinale in sostituzione del Campolao. Ci auguriamo che il sindaco Tomatis non acconsenta a questo che sarebbe un ulteriore errore madornale tale da giustificare la permanenza della chiusura del nostro Punto di Prino intervento”.

“Anzi, auspichiamo che il sindaco Tomatis, sulla pretesa di riavere aperto il Punto di Primo intervento di Albenga, metta lo stesso impegno e la stessa convinzione di quando combatte le battaglie sanitarie in difesa dei Centri salute. Avere un Punto di primo intervento aperto h24 vale quanto, se non di più, avere un ambulatorio prelievi nel centro storico di Albenga. Il territorio albenganese ha un Ospedale nuovo, costruito con materiali e attrezzature all’avanguardia ma con un Punto di primo intervento, ad oggi, soppresso. Tutte le forze politiche devono pretendere dalla Regione l’immediata riapertura del Ppi, ne va della salute dei nostri cittadini” conclude.