Covid, in Liguria dieci nuovi contagi e nessun decesso - IVG.it

Liguria. Sono 10 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 2918 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 5785.

Dei nuovi casi positivi, 4 riguardano la provincia di Genova, tutti in Asl 3, nessun caso a Imperia, 4 nel savonese e 2 nello spezzino. Non ci sono casi non riconducibili a residenti in Liguria. Nessuna persona morta a causa del Covid è stata registrata dal bollettino di oggi.

I guariti sono 17, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 1633 casi “attivi” di Covid, di cui 974 in provincia di Genova e 227 in provincia di Savona.

Il totale degli ospedalizzati è di 29 pazienti, 4 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 8.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 180, 1 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 573.

Sul fronte delle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore – riportano i dati di Alisa aggiornati alle 16 – sono state somministrate 9644 dosi di Pfizer e Moderna e 2286 di Astrazeneca-Johnson. Ad aver ricevuto l’intero ciclo vaccinale (due dosi) sono 436041 cittadini in Liguria. Le dosi somministrate (comprese le prime) sono 1.269.609. La percentuale delle dosi somministrate sul totale di quelle consegnate è del 90%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 230 (2 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 11 (come ieri). Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 59 (due in meno di ieri). Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 179.729 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.539 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 72.387. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 37.748 dosi di 7.523 seconde dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 345.

“Continuano a diminuire i ricoveri in Liguria – è il commento del presidente Toti – insieme alla pressione sulle terapie intensive e le medie intensità. Questo ci rende molto fiduciosi anche per l’imponente mole di vaccini eseguiti. Bisogna dire inoltre che al momento negli ospedali liguri non c’è una rispondenza clinica alle varianti, dai reparti Covid mi dicono che la cura è identica e normalmente i vaccini le coprono. Stiamo lavorando anche per impedire ogni rallentamento della campagna vaccinale, dovuto al cambio di strategia nazionale su AstraZenea, organizzando alcune giornate di vaccini ad accesso diretto e anticipando la seconda dose a 21 giorni, dagli attuali 42 per il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna. Dal 1 luglio inoltre, grazie ad un accordo stipulato con il Piemonte, i turisti liguri e piemontesi, potranno fare il richiamo vaccinale nelle due regioni e dare così un’ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale, anche durante le vacanze estive”.