Covid, in Liguria 18 nuovi positivi e nessun decesso - IVG.it

Liguria. È di 18 il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.647 tamponi molecolari e 1.762 tamponi rapidi effettuati secondo il bollettino della Regione. Scendono ancora gli ospedalizzati e non si contano decessi, mentre si registra un nuovo record di dosi di vaccino somministrate in una sola giornata, 20.402.

Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 41 (7 meno di ieri) di cui 9 in terapia intensiva. Per quanto riguarda Genova sono 10 pazienti al San Martino e 8 al Galliera, tutti gli altri ospedali sono Covid free. In isolamento domiciliare 247 persone (22 meno di ieri), in sorveglianza attiva 656 persone.

Dei 18 nuovi casi sono 13 in provincia di Genova. In totale se ne registrano 1.702 in tutta la Liguria (9 meno di ieri) la maggior parte (1.022) in provincia di Genova. Sono 27 i nuovi guariti. Il bilancio delle vittime resta a 4.343.

I vaccini somministrati sono il 91%, cioè 1.174.268 dosi su 1.261.392 consegnate. Hanno completato il ciclo vaccinale 378.493 persone con Pfizer e Moderna, 26.589 con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 20.402 dosi di cui 18.954 quelle a mRna virale, 1.448 quelle a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 239 (2 in meno di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 13 e cioè una meno di ieri. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 88 (4 in più di ieri). Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 164.297 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.518 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 66.766. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 36.105 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 204 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 6.386 persone.