Covid: discesa record dei nuovi casi in Liguria, ma nel savonese si conta un decesso - IVG.it

Liguria. Sono 20 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.766 tamponi molecolari e 2.533 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino odierno: si tratta del dato più basso registrato da settembre 2020. Calano ancora gli ospedalizzati e sono 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

In tutta la Liguria si contano 120 ospedalizzati (9 meno di ieri), di cui 28 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 737 persone (60 in meno), in sorveglianza attiva 1.216 persone. Il bilancio delle vittime sale a 4.330.

I nuovi contagi si concentrano in provincia di Genova (14, di cui 12 in Asl3 e 2 in Asl4), seguono La Spezia (3), Savona (2), Imperia (1). I casi attualmente positivi sono 2.099, cioè 63 in meno con 80 nuovi guariti.

Superato oggi un milione di dosi somministrate: in tutto 1.006.705 dosi su 1.078.750 consegnate, complessivamente il 93%. A completare il ciclo vaccinale sono state 331.021 persone con vaccino Pfizer o Moderna, 16.094 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 316. Le persone ricoverate in ospedale restano 27, con 4 pazienti in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva rimangono 184. Uno dei 3 decessi registrati nel bollettino odierno è avvenuto all’ospedale San Paolo di Savona: si tratta di un uomo di 74 anni mancato ieri. Nel savonese si è conclusa la prima tappa di vaccinazioni a domicilio, avviata già la successiva che permetterà una copertura vaccinale completa sul territorio.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 139.687 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.986 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 56.023. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 30.371 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 506 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 3.153 persone.